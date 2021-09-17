محاكمة سوري في أميركا خطط مع داعش لتفجير كنيسة

2021/09/17 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف رجل يقيم في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تآمره لمهاجمة أحد الكنائس، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيوزيوك".

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