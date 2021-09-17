2021/09/17 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليوناً.وذكر بيان للمصرف تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قروض الـ50 مليوناً تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين”.وأضاف أن “التقديم على القرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف حكومي يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليوناً المركز الخبري الوطني.

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