2021/09/17 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت السلطات اللبنانية، الجمعة، بتفريغ أول شحنة من الوقود العراقي الذي وصل إلى لبنان ضمن الاتفاقية التي أبرمها الجانبان، التي تنص على تزويد العراق مادة الفيول الثقيل إلى لبنان لمدة عام.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الـ”الفيول” العراقي إلى لبنان “الغارقة” بالعتمة المركز الخبري الوطني.

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