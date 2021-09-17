2021/09/17 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أسفرت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة سبارتاك موسكو وتعادل لوكوموتيف موسكو وفوز غلطة سراي.واستهل فريق سبارتاك موسكو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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