الصين تعلن تلقيح أكثر من مليار مواطن ضد كورونا

2021/09/17 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت الحكومة الصينية أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ أمام الصحافة إن الصين أعطت في المجمل 2,16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى تاريخ 15 أيلول.

والصين التي كانت أول دولة ينتشر فيها الوباء، أصبحت أيضاً أول بلد يتغلب عليه في ربيع العام 2020، بعد فرضها تدابير صارمة خصوصاً إجراء فحوص الكشف عن المرض على نطاق واسع وإغلاق حدودها بشكل شبه كامل.

وما زال البلد يواجه بشكل متقطع طفرات وبائية محدودة على غرار تلك التي رُصدت في الأيام الأخيرة في مقاطعة فوجيان في الشرق، مع تسجيل خمسين إصابة في اليوم.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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