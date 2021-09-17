2021/09/17 | 09:36 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 17 سبتمبر 2021 | 09:33 صباحاً | عدد القراءات : 8

دخول 9 صهاريج اوكسجين قادمة من الكويت

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية تسهيل اجراءات دخول (9) صهاريج تحمل غاز الاوكسجين الطبي السائل بحمولة اجمالية تبلغ (180) طنا، قادمة من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي

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