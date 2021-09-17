السعودية.. القبض على 4 أشعلوا النار في رجل لتصوير مقطع فيديو

2021/09/17 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحف ومواقع محلية، الجمعة، أن الشرطة السعودية اعتقلت 4 أشخاص كانوا قد نشروا مقطعا مصورا يظهر خلال احتجازهم لشخص ما عنوة وسكب مادة خطيرة عليه.

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