آلاف المواطنين الروس يدلون بأصواتهم عبر الإنترنت خلال الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع

2021/09/17 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (البرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.ونقلت وكالة […]

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