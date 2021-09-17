2021/09/17 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت صحيفة”وال ستريت جورنال”إنه غالبا ما يتم استخدام منصة “الفيسبوك” لأغراض إجرامية وللتحريض وخاصة في البلدان النامية، وسط تحذيرات الخبراء.وبحسب الصحيفة، فإن الحديث وفق خبراء يتم في المقام الأول عن “البلدان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبراء يحذرون من تجاهل استخدام “الفيسبوك” لأغراض إجرامية المركز الخبري الوطني.

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