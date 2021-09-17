بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليونًا

2021/09/17 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليوناً.

وذكر بيان للمصرف أن “قروض الـ50 مليوناً تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمواطنين”.

وأضاف أن “التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف”.

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