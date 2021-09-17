2021/09/17 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةاحتفلت نقابة الفنانين بصدور كتاب "أحمد فياض المفرجي..موثق المسرح العراقي" من تأليف الدكتور علي محمد هادي الربيعي، مساء أمس الخميس.وأدار الجلسة التي حضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) الناقد عبد العليم البناء، وتحدث فيها نقيب الفنانين د.جبار جودي ود.عقيل مهدي ود.عامر صباح المرزوك ود.بشار عليوي وعقيل إبراهيم وظفار أحمد فياض المفرجي ومقداد مسلم. وقال علي الربيعي، إن"المفرجي رحلة ممتعة، لاحقته في الميادين كافة..أجزم أنني إطلعت على كل ما كتب، مدققا في سبعين ألف مجلة وجريدة منذ 1955 الى 1996..واحد وأربعون عاما، جمعتها في الكتاب"، مؤكداً: "نقبت في آلاف المطبوعات؛ لأن المفرجي سائح في الكتابة، لا يؤطره اتجاه واحد".ويتناول الكتاب مسيرة المسرح العراقي وأهم الفرق المسرحية مع اشهر المسرحيات التي عرضت في بغداد والمحافظات اضافة الى تأثر المسرح العراقي بالمسرح العربي والأجنبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفرجي.. سائح بين الوثائق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفرجي.. سائح بين الوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).