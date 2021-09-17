2021/09/17 | 09:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون
دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات
الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية
يستخدمها الجيش السعودي.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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