2021/09/17 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية،

الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون

دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات

الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية

يستخدمها الجيش السعودي.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).