2021/09/17 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قامت الطبيبة البريطانية، ديبوراه لي، بتسمية ثلاثة منتجات يمكن أن تقلل بسرعة من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضحت الطبيبة، بحسب موقع “إكسبريس” الطبي، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم غالبًا ما يرتبط بالعادات الغذائية، ولكن في بعض الحالات قد يكون السبب مرض الكلى، وقصور الغدة […]

ظهرت المقالة 3 أمور تقتل الكوليسترول في الجسم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 أمور تقتل الكوليسترول في الجسم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 أمور تقتل الكوليسترول في الجسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).