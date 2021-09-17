2021/09/17 | 09:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين.وذكرت الهيئة في بيان، ان “منفذ المنذرية ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود مادة (مرمر الارضيات) حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية للحمولة في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية”.وفي منفذ مندلي اكدت الهيئة “ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، لوجود تغيير في وصف المادة المحملة ( الكرانيت) في محاولة للتهرب من دفع الرسم الحقيقي ماسبب هدر بالمال العالم”.واضافت انه “تم تسهيل إجراءات دخول (9) صهاريج تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (180) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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