2021/09/17 | 09:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (البرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 نقطة اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 نقاط ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق التصويت في موسكو بنتخابات مجلس النواب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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