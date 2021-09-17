قتل مدني أمام منزله في ديالى والقوات الامنية تفتح تحقيقا

2021/09/17 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، عن مقتل مدني قرب منزله في قرية زهيرات في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم فتح تحقيق موسع لمعرفة الاسباب والدوافع والتداعيات التي ادت الى قتله".

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