استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوى في رئاسته

2021/09/17 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز إبسوس» وتابعته (بغداد اليوم) أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى أدنى مستوى في رئاسته، مع تزايد انتقاد الأمريكيين فيما يبدو لتعامله مع جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع العام الذي أُجري يومي 15 و16 سبتمبر أيلول أن 44 بالمئة من البالغين الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن في الرئاسة بينما عبر 51 بالمئة عن عدم رضاهم، وقال الباقون إنهم غير متأكدين من رأيهم.

وتتراجع شعبية بايدن منذ منتصف أغسطس آب مع انهيار الحكومة الأفغانية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة وفي ظل ارتفاع أعداد وفيات كوفيد-19 في أنحاء البلاد.

وبينما أيد معظم الأمريكيين إجراءات التطعيم ووضع الكمامات التي أمر بها بايدن في الآونة الأخيرة لإبطاء تفشي السلالة دلتا فإن بعض الجمهوريين انتقدوا ما اعتبروه رد فعل مبالغا فيه من جانب البيت الأبيض.

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