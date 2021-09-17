استقالة وزيرة خارجية هولندا بعد فوضى الإجلاء من أفغانستان

2021/09/17 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ استقالتها الخميس، بعدما أدان نواب البرلمان رسمياً طريقة تعاملها مع أزمة الإجلاء في أفغانستان.

وقالت كاغ في بيان للبرلمان: “يعتبر مجلس النواب أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول، لا يمكنني إلا قبول عواقب هذا الحكم، بصفتي الوزيرة ذات المسؤولية النهائية”.

وأضافت “رؤيتي لنظامنا الديموقراطي ونهج إرادتنا تحتم على الوزير الاستقالة في حال رفض سياسته.



لذا سأقدم استقالتي وزيرة للخارجية إلى جلالة الملك”.

وأكدت كاغ أنها ستبقى زعيمة لحزب “دي66” من اليسار الوسط الذي يشكل ائتلافاً حكومياً مع رئيس الوزراء مارك روته، بعدما فاز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مارس (آذار) الماضي.

وجاءت استقالتها بعد إقالة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لتعامله مع الوضع في أفغانستان.

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