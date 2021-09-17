2021/09/17 | 10:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة (الإحيائي والتطبيقي) (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، استحصالها موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي وإلغاء (التطبيقي والاحيائي) اعتبارًا من العام الدراسي 2022 - 2023.

قناتنا على تلغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة (الإحيائي والتطبيقي) فضلًا عن التشاور مع هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمخضت تلك الرؤى عن أصدار قرار يقضي بالعودة إلى الفرعين العلمي والأدبي، وذلك للحفاظ على مسار العملية التربوية والسير بها نحو الأهداف المرسومة لها".

وأصدر مجلس الوزراء، أمس الخميس، جملة من القرارات والتوصيات الجديدة من بينها إلغاء نظام التطبيقي والأحيائي في المدارس.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تعيد العمل بالفرعين الأدبي والعلمي وتقرّ نظام كلية القيادة

قرارات جديدة من الحكومة..



والكاظمي يعلن التمسك باتفاقية الصين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلّق على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلّق على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).