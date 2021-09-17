في ضيافة السيسي.. ملك البحرين يعرب عن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

2021/09/17 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعم البحرين وتضامنها مع مصر في أزمة "سد النهضة"، وذلك بعد وقت قصير من إصدار مجلس الامن "البيان الرئاسي" بشان هذه القضية

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