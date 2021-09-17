بالانفوغراف: الحرارة تعاود الارتفاع.. ودرجات حرارة بغداد تتجاوز الأربعين

2021/09/17 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الاولى من الاسبوع المقبل.

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