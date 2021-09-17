عمار الحكيم يكشف عن نتائج اجتماع جديد لتحالف ’قوى الدولة’ (صور)

2021/09/17 | 10:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الجمعة، عن نتائج اجتماع جديد لتحالف ’قوى الدولة’، فيما أكد أهمية المشاركة الواسعة في الإنتخابات وأهمية إستثمار المقبولية للتحالف.

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وقال بيان للمكتب الاعلامي لعمار الحكيم، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2021)، إنه "ناقشنا خلال لقائنا ممثلين عن القوى المنضوية في تحالف قوى الدولة الوطنية و أعضاء المكاتب التنفيذية للتحالف في إطار أمانة التحالف تطورات المشهد السياسي في العراق والإستحقاقات القادمة لاسيما الإستحقاق الإنتخابي"، مضيفاً "قلنا أن تحالف قوى الدولة الوطنية يمثل ضرورة في المرحلة القادمة للفرص التي يملكها في إحداث التغيير النوعي وإستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي".

وتابع "أكدنا أهمية المشاركة الواسعة في الإنتخابات، وبينا أن المشاركة الواسعة تعبير عن ثقة الجمهور بالنظام السياسي، وشددنا على الأمن الإنتخابي وحرية الناخب والمرشح في التعبير عن رؤيته".

وأردف، "تم التأكيد أيضا على أهمية إستثمار المقبولية لتحالف قوى الدولة الوطنية، حيث أنه يتمتع بمقبولية على المستوى الوطني، وأكدنا وجود إرادة شعبية و سياسية بإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وأشرنا إلى ضرورة التنافس على أساس البرامج".

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