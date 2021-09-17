دراسة: ارتفاع مؤشر سمنة الاطفال لمستويات كبيرة خلال جائحة كورونا

2021/09/17 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ارتفعت مستويات السمنة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا لا سيما بين الأطفال الذين كانوا يعانون من السمنة منذ البداية ، وفقا لاحدث دراسة نشرها مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها(CDC).

وذه الدراسة هي الأكبر حتى الان فيما يخص البحث في اتجاهات السمنة خلال الوباء، اذ كان من بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير أن ما يقرب من 22٪ من الأطفال والمراهقين يعانون من السمنة المفرطة في اب الماضي –وهو ارتفاعًا ملحوظا عن نسبة ال 19٪ في العام السابق.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأطفال الذين كانوا يكتسبون معدلًا صحيًا يبلغ 3.4 أرطال سنويًا ، اكتسبوا حوالي 5.4 أرطال خلال انتشار الوباء.

اما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من السمنة المعتدلة ، فقد ارتفعت الزيادة المتوقعة في الوزن من 6.5 رطل في العام ما قبل الوباء إلى 12 رطلاً بعد بدء الوباء.



و بالنسبة للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ارتفع الوزن السنوي المتوقع من 8.8 رطل إلى 14.6 رطلاً ، وفقًا لنتائج الدراسة.

وأظهرت معدلات السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 11 سنة أكبر زيادة.



فقد اكد الباحثون إن هذه الفئة العمرية ربما تكون ألاكثر تأثراً جراء تعليق المدارس للدراسة الحظورية.

ويبدو أن الوباء يؤدي إلى تفاقم وباء السمنة طويل الأمد في البلاد.



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن السمنة تؤثر على أكثر من طفل واحد من كل ستة أطفال وتعرض صحتهم وطبيعة حياتهم على المدى الطويل للخطر.

فحسب ماشار اليه CDC"خلال جائحة كورونا أمضى الأطفال والمراهقون وقتًا أطول من المعتاد بعيدًا عن البيئات المدرسية المنظمة ، وربما تعرضت الأسر التي تأثرت بالفعل بشكل غير متناسب بعوامل خطر السمنة إلى اضطرابات إضافية في الدخل والغذاء والمحددات الاجتماعية الأخرى للصحة ".

من الجدير بالذكر بان بحث مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد استند في اعداد هذه الدراسة على مراجعة السجلات الطبية لأكثر من 432 ألف طفل ومراهق ، تتراوح أعمارهم بين 2 و 19 عامًا ، تم قياس اوزانهم مرتين على الأقل قبل الوباء ومرة واحدة على الأقل في وقت مبكر من تفشي الوباء.

المصدر:FOX NEWS

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