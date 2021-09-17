2021/09/17 | 10:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين.وذكرت الهيئة في بيان، ان “منفذ المنذرية ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود مادة (مرمر الارضيات) حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية للحمولة في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية”.وفي منفذ مندلي […]

ظهرت المقالة بيان رسمي..



ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي.. ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي.. ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).