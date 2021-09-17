الداخلية توضح بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم

2021/09/17 | 10:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “موضوع حمل السلاح بالنسبة الى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية”، لافتاً الى أن”هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة”.وأضاف أنه “لا توجد قوات خاصة لحماية كل مرشح لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة تكون هنالك تأمين الحماية لهذه التجمعات”، مؤكداً”عدم تسجيل أي شكاوى خاصة بتهديد أو اعتداء على المرشحين حتى الآن”.

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