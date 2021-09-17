2021/09/17 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار النفط بعد انحسار خطر العاصفة الأمريكية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار النفط بعد انحسار خطر العاصفة الأمريكية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).