ماكرون وميركل يتعهدان بالتعاون حتى تتشكل الحكومة الألمانية الجديدة

2021/09/17 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بمواصلة العمل بشكل وثيق حتى تشكيل حكومة ألمانية جديدة بعد انتخابات 26 سبتمبر (أيلول) التي لن تترشح فيها ميركل.

وطيلة 16 عاماً في السلطة، عرفت ميركل أربعة رؤساء فرنسيين وأقامت علاقات وثيقة معهم جميعاً، رغم البداية الصعبة مع ماكرون.

وقال مساعدون لماكرون إنه يشعر بالقلق من شلل سياسي بعد الانتخابات.

وقد تجعل فترة بناء التحالفات التي تستغرق عادة وقتاً في ألمانيا من الصعب على فرنسا أن تضغط لتنفيذ أجندتها الطموحة لإصلاح الاتحاد الأوروبي عندما تتولى الرئاسة الدورية للتكتل في النصف الأول من العام المقبل.

وبموجب الدستور الألماني، ستظل ميركل مستشارة حتى تنتخب أغلبية نواب البرلمان خليفة لها.



ولا توجد قيود رسمية على سلطاتها، لكن ميركل عادة ما تسعى إلى التوافق ولم يسبق أن اتخذ مستشارون سابقون أي قرارات جذرية خلال تلك الفترة.

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