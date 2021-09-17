2021/09/17 | 10:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر ارتكابه جريمة بشعة.. الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات لطالب لجوء عراقي في بريطانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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