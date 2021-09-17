تعليق من الداخلية بشأن حمل المرشحين للسلاح.. وتحذير صريح!

2021/09/17 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، توضيحها بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعه NRT عربية، (17 ايلول 2021)، إن "موضوع حمل السلاح بالنسبة الى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية"، مشيرا الى أن "هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة".

وأضاف المحنا، أنه "لا توجد قوات خاصة لحماية كل مرشح لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة تكون هنالك تأمين الحماية لهذه التجمعات"، مؤكدا "عدم تسجيل أي شكاوى خاصة بتهديد أو اعتداء على المرشحين حتى الآن".

N.A

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