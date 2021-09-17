ديالى… مقتل رجل وابنته بظروف غامضة

2021/09/17 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بأن رجلا وأبنته قتلا في ظروف غامضة.وقال المصدر إن “رجلا وابنته قُتلا في ظروف غامضة، على يد مجهولين في أطراف قرية زهيرات قرب ناحية […]

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