الداخلية: حمل المرشحين للسلاح يعتمد على الضوابط التي وضعتها الوزارة

2021/09/17 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “موضوع حمل السلاح بالنسبة الى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية”، لافتاً الى أن”هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة […]

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