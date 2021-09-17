شخصيات بارزة في الشرق الأوسط انضمت لقائمة تايم للأكثر تأثيرًا في عام 2021

2021/09/17 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في النسخة الـ 18من قائمة تايم 100 لعام 2021، وهي القائمة السنوية للأكثر تأثيرًا في العالم.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه إلى بعض أبرز الشخصيات البارزة في الشرق الأوسط في قائمة تايم 100.

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