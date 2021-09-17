توضيح رسمي بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم

2021/09/17 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا توجد قوات خاصة لحماية كل مرشح.

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