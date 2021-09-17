بعد ان كانت تخطط لرفع الانتاج في 2019 إلى 470 ألأف برميل.. نفط ميسان في 2021 تعمل على رفع الانتاج الى 400 ألف برميل!

2021/09/17 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد مدير عام شركة نفط ميسان المهندس علي جاسم حمود، اليوم الجمعة، أن العمل متواصل في حقل الحلفاية النفطي من أجل الوصول لإنتاج 400 ألف برميل من النفط يومياً.

وقال حمود في تصريح إن “حقل الحلفاية يعد من أبرز حقول شركة نفط ميسان حيث تجري عمليات تطويره من قبل شركة النفط الوطنية الصينية بموجب عقدها المبرم مع وزارة النفط للوصول الى إنتاج 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً”.

وأضاف أن “عمليات التطوير تتضمن أيضاً الاستفادة من الغاز المنتج المصاحب للنفط الخام في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة المستدامة وتنفيذ المشاريع التي تهدف لتحسين الوضع الخدمي للأهالي القاطنين بالقرب من مشاريع التطوير” .

وكانت شركة نفط البصرة قد اعلنت في 2018 رفع انتاج حقل حلفاية الى 370 الف برميل يوميًا، حيث بين مدير الشركة حينها لرويترز ان اضافة منشأة جديدة ستساهم في تعزيز الإنتاج أكثر من الحلفاية ليبلغ 470 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2019.

وتشمل عملية التوسع في الحلفاية تدشين مشروع غاز لمعالجة نحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من الحقل.

وقال نوشي إن وزارة النفط العراقية تدرس عروضا قدمها عدد من شركات الطاقة الأجنبية لمشروع غاز الحلفاية بما في ذلك شركة الصين للهندسة البترولية والبناء (سي.بي.إي.سي.سي) التي تتصدر المتنافسين على الصفقة.

وقال نوشي إن الشركة الصينية “قدمت أفضل عرض مقارنة مع الشركات الأخرى”.

وأضاف “سوف نختار أفضل عرض خلال شهرين والعمل في مشروع غاز الحلفاية يجب أن يبدأ في الشهر الرابع من عام 2019”.

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