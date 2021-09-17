شاهد بالفيديو.. تقنية عسكرية فتاكة في طريقها الى العراق

2021/09/17 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KLdlX1ILuts

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