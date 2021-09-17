إيران: رئيسي يلقي خطابا افتراضيا في القمة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/17 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت إيران أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيلقي خطابا افتراضيا في القمة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد مجيد تخت روانجي، مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة أن رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي سيلقي خطابا افتراضيا في القمة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكانت الجمعية العامة […]

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