شيخ الأزهر: أتوق لزيارة العراق ولقاء مختلف طوائفه

2021/09/17 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الخميس،

عن تطلعه لزيارة العراق ولقاء مختلف

طوائفه، مؤكدا أن وحدة الأمة الإسلامية

هو سبيلها للأمن والاستقرار والرخاء.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد عراقي رسمي،

برئاسة محمد الح

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