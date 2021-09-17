المنافذ: دخول 180 طناً من الأوكسجين الطبي وضبط

2021/09/17 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هياة المنافذ الحدودية، دخول 180 طناً من الأوكسجين الطبي السائل قادمة من الكويت.وأشار بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه الى “تسهيل إجراءات دخول 9 صهاريج تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (180) طن قادماً من دولة الكويت”.وبين ان “منفذ المنذرية ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، ومن خلال …

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