2021/09/17 | 11:35 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية في قاعدتي عين الأسد وأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية في قاعدتي عين الأسد وأربيل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية في قاعدتي عين الأسد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).