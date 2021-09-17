الجانبان العراقي والأميركي يخرجان باتفاقيات جديدة تخص ملف القوات الاجنبية

2021/09/17 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الجانبان العراقي والأميركي، الجمعة، على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في عين الأسد وأربيل.

وذكر قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 ايلول 2021)، انه "عقد يوم امس الخميس في بغداد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الاميركية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الامريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في ٢٢ تموز ٢٠٢١ ".

واضاف البيان، انه "اتفق الطرفان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري"، مبينا انه "تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".

واوضح، انه "تم تجديد الطرفان التاكيد بان وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية".

واشار البيان، الى ان "الجانبين اتفقا على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام".

N.A

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