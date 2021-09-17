العراق: انخفاض مرتقب في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

2021/09/17 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الجمعة، بانخفاض في درجات الحرارة للأيام المقبلة، متوقعة بتصاعد الغبار في بعض مناطق البلاد.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 ايلول 2021)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، أما في الأقسام الجنوبية والشمالية فلم تسجل تغييرا في درجات الحرارة وأن درجة الحرارة في بغداد ستكون 41 درجة مئوية فيما ستسجل البصرة 44 درجة مئوية".

وأضاف البيان، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحوا، ودرجات الحرارة في المنطقة الوسطى والجنوبية تنخفض قليلا، أما المنطقة الشمالية فلن تتغير درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "الطقس يوم الاثنين سيكون صحوا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة في المناطق الجنوبية ستنخفض قليلا، وهنالك تصاعد للغبار في بعض الأماكن، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المناطق الشمالية، أما في المناطق الوسطى فلا يوجد تغير في درجات الحرارة".

واوضح البيان، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحوا، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد، فيما ستشهد بعض الأقسام الجنوبية والوسطى تصاعدا للغبار".

N.A

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