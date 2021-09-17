مواجهة محتملة بين قطبي الرياض في نصف نهائي أبطال آسيا

2021/09/17 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في كوالالمبور، فريقي النصر والهلال السعوديين في مواجهة مع الوحدة الإماراتي وبيرسيبوليس الإيراني على التوالي.

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