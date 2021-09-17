خلاف حول الحاجة للجرعات المعززة للقاح كورونا.. هذه أهم البيانات والدراسات

2021/09/17 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتمع لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة لمناقشة الجرعات المعززة للقاحات كوفيد-19.وسيُعرض عليها بيانات متضاربة، يشير بعضها إلى وجود حاجة إلى الجرعات المعززة، وبعضها الاخر إلى عدم وجود هذه الحاجة.

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