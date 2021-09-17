2021/09/17 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتفقت قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات العزم الصلب في العراق على تخفيض الوحدات الأميركية في عين الأسد وقاعدة أربيل، خلال إجتماع عقد في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2021)، أنه "عقد يوم الخميس، ١٦ أيلول في بغداد، اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الاميركية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الاميركي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في ٢٢ تموز ٢٠٢١".

وأضاف أنه "اتفق الطرفان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري"، مضيفا أنه "تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".

وجدد الطرفان التاكيد بإن "وجود القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية".

كما واتفق الجانبان على "عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين بغداد وواشنطن على تخفيض الوحدات الأميركية في عين الأسد وقاعدة أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين بغداد وواشنطن على تخفيض الوحدات الأميركية في عين الأسد وقاعدة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).