التربية محذرة المحاضرين المجانيين: تحقيق و”منع” بانتظار المخالفين

2021/09/17 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت مديرية تربية الكرخ الثانية في بغداد، إحالة احد المحاضرين المتعاقدين الى التحقيق، فيما حذرت إقرانه من الترويج لمرشحي الانتخابات المبكرة.وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تقرر إحالة المحاضر […]

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