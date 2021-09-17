السجن 8 سنوات لعراقي قام بجريمة بشعة

2021/09/17 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأوقف عامل يشغل كاميرات المراقبة، اغتصاب طالب لجوء عراقي في بريطانيا لفتاة كانت في حالة سكر شديد، بعدما صرخ من مكبر الصوت محذرا العراقي بأنه اتصل بالشرطة.ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن العامل انتبه لجر العراقي، تركي التركي، للفتاة وهي فاقدة للوعي إلى مقعد في حديقة عامة قبل مباشرة اغتصابها.وصرخ العامل من مكبر …

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