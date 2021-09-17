“المجلس الشعبي الوطني” بالجزائر يمنح الثقة للحكومة الجديدة

2021/09/17 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس بالأغلبية على خطة عمل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن. وقد صوت 318 نائبا بـ”نعم” و65 بـ”لا” من بين 380 نائبا حضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذا التصويت جاء عقب رد رئيس الوزراء، على انشغالات نواب …

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