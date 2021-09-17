2021/09/17 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة عاجل..



العراق والولايات المتحدة يتفقان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في عين الأسد وأربيل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في عين الأسد وأربيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. العراق والولايات المتحدة يتفقان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في عين الأسد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).