النظام المغربي يوافق على تعيين السويدي / الايطالي ستيفان دمستورا مبعوثا للامين العام للامم المتحدة في ملف الصحراء . - سعيد الوجاني

2021/09/17 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني سبق لسفير النظام المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال ، انْ صرح من نيويورك ، انّ النظام المغربي ، سيوافق على تعيين المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة ، وليس له اعتراض في ذلك بالمطلق ، بعد ان وجه الاتهام لجبهة البوليساريو ، بمسؤوليتها في عرقلة الأمناء العامين المقترحين من قبل الأمين العام ..ان موافقة النظام المغربي على التعيين ، اثارت بعض الأسئلة المشروعة عن سبب الموافقة هذه ، خاصة وا ......





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