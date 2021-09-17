أما آن الأوان ان تنتهي مأساة الشعب اليمني - احمد موكرياني

2021/09/17 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لا اريد ان أُذكركم بتاريخ اليمن كمهد الحضارة العربية وان الشعب اليمني (الحضارم) هم اللذين نشروا الإسلام في شرق اسيا سلميا بدون حد السيوف والحراب واخذ الغنائم والسبايا، ومازالوا احفاد الحضارم يعيشون في دول شرق اسيا في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، حيث تولى علي العطاس وزارة الخارجية الإندونيسية من عام 1988 الى عام 1999 وهو من عائلة أبو بكر العطاس الذي تولى رئاسة الدولة في جنوب اليمن وهو أول رئيس ال ......





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